Po nalivih in poplavi prišli do dogovora

Koprski in miljski župan Aleš Bržan in Paolo Polidori sta se v petek v Kopru srečala, da bi poskusila rešiti težave, ki so ob zadnjih nalivih nastale pri Vinjanu, naselju nedaleč od nakupovalnega središča Montedoro. S tehniki miljske občine in Dežele FJK so poskusili razumeti, ali so poplave posledica infrastrukturnih del na železniški progi Divača-Koper.

Med septembrskimi nalivi, točneje 12. septembra, je voda prestopila bregove treh potokov in povzročila škodo na bližnjih cestah, zlasti v Vinjanu. Takih primerov občina ne pomni. Na srečanju so odgovorni tehniki železniškega gradbišča zagotovili, da dela potekajo kot predvideva načrt. Takratni nalivi so bili sicer izreden vremenski pojav in velika količina dežja je poplavila območje, na katerem so na slovenski strani posekali manjši gozdič. Ob prihodnjih nalivih, so zagotovili, bodo na posledice bolj pozorni, čim prej pa bodo na zredčene površine posadili drevesa.