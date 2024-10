V petek množičen shod proti žičnici

Več kot šestdeset političnih gibanj in okoljevarstvenih organizacij je podprlo protestni sprevod gibanja No ovovia, ki bo v petek, 25. oktobra, ob 17.30 krenil s Trga Oberdan. Nasprotniki projekta žičniške povezave med Starim pristaniščem, Barkovljami in Opčinami tako napovedujejo že drugi tovrsten protest, na katerem bodo izrazili nestrinjanje s tem projektom.

»Občina Trst je izgubila denar za financiranje žičnice iz sklada za okrevanje in odpornost. Enkrat za vselej naj preneha, občani se s tem neumnim projektom ne strinjajo,» je izjavil predstavnik gibanja No ovovia William Starc in pozval vse, ki so v preteklosti že podprli nasprotnike projekta, naj se udeležijo protesta. Ta se bo zaključil na Velikem trgu predvidoma ob 19. uri.

»Nič nad našimi glavami, nič iz naših žepov,» je slogan tokratnega shoda, s katerim odbor Občino Trst poziva, naj odstopi od tega infrastrukturnega projekta in naj napore in finančna sredstva raje usmeri v ponovni zagon openskega tramvaja, ki miruje vse od leta 2016.