Bencin in dizel v Sloveniji od polnoči nekoliko dražja

Cene pogonskih goriv zunaj avtocest se bodo opolnoči v Sloveniji nekoliko zvišale. Liter 95-oktanskega bencina bo dražji za 1,5 centa in bo v naslednjem 14-dnevnem obdobju, do ponedeljka, 27. marca, stal 1,374 evra. Liter dizla bo z 1,504 evra prav tako dražji za 1,5 centa. Za 1,9 centa na 1,097 evra se bo podražil liter kurilnega olja.

Za 50-litrski rezervoar neosvinčenega 95-oktanskega bencina bo tako na bencinskih servisih izven avtocestnega križa treba od torka plačati 68,70 evra. Če cena ne bi bila regulirana in potrošniki ne bi bili oproščeni plačila okoljskih dajatev, bi ob upoštevanju vseh v preteklosti veljavnih davkov in prispevkov liter bencina stal okoli 1,471 evra, za 50 litrov pa bi odšteli 73,55 evra. Pri 50-litrskem rezervoarju torej potrošnik privarčuje 4,85 evra, so izračunali na ministrstvu.

Za 50 litrov dizla pa bo po novem treba na bencinskih servisih zunaj avtocest plačati 75,20 evra. Brez regulacije in oproščenega plačila okoljskih dajatev bi liter stal 1,612 evra, za 50 litrov bi tako potrošnik plačal 80,60 evra. To pomeni, da potrošnik pri točenju dizla v 50-litrski rezervoar privarčuje 5,40 evra.