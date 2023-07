Bencin in dizel v Sloveniji se bosta podražila

Cene 95-oktanskega bencina in dizla na servisih zunaj avtocest se bodo v torek zvišale za več kot pet centov. Liter bencina se bo podražil za 5,5 centa na 1,511 evra, liter dizelskega goriva pa za 5,4 centa na 1,558 evra.

Te cene bodo veljale do vključno 14. avgusta, so sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

Več kot 1,511 evra je bilo treba za liter neosvinčenega bencina nazadnje odšteti pred natanko enim letom, cena dizla pa se bo v torek povzpela najvišje po novembru lani.

Cene pogonskih goriv na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah medtem trgovci določajo sami.