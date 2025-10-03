Benečanski kulturni dnevi o različnih plateh narave

Inštitut za slovensko kulturo v Benečiji (ISK) je tudi letos pripravil Benečanske kulturne dneve, ki jih je minulo nedeljo pri Mašerah uvedlo srečanje o naravovercih s Cirilo Toplak. Letošnji dogodek je namenjen naravi, zato so ga organizatorji poimenovali Benečanski naravokulturni dnevi 2025, in prinaša štiri srečanja z različnimi avtorji, so sporočili organizatorji.

Vesolje, Nadiža in krajina

»Štiri nedeljska srečanja bodo poskušala pripovedovati o globoki povezanosti med človekom in naravno krajino Benečije - obmejne pokrajine, ki že stoletja ohranja zgodbe, spomine in preobrazbe,« so zapisali v vabilu. Naslednje srečanje bo na sporedu to nedeljo, 5. oktobra, ob 10. uri, ko bo v Slovenskem multimedialnem oknu v Špetru (SMO) potekalo predavanje astrofizičarke Dunje Fabjan. Spregovorila bo o ustvarjanju koledarjev in o sodobnem opazovanju vesolja.

Druga oktobrska nedelja prinaša v Špeter predavanje antropologinje Tine Ivnik, ki bo 12. oktobra vedo tam predstavila svojo raziskavo o spremembi kulturne krajine v Nadiških dolinah. 26. oktobra pa za konec pripravljajo delavnico kreativnega pisanja, ki jo bo vodila Elena Tuan.