Benečiji dodali, organizacijam odvzeli

Deželna uprava Furlanije - Julijske krajine je sicer upoštevala predlog članov deželne posvetovalne komisije za slovensko manjšino iz videmske pokrajine in v predlogu porazdelitve sredstev iz zaščitnega zakona št. 38/2001 v okviru amandmaja k deželnemu proračunu za leto 2022 videmski pokrajini, ki je doslej prejemala 500.000 evrov letno, vsoto dvignila ne na milijon evrov kot zahtevano, ampak na 900.000 evrov. Vendar, če je nekje dodala, je drugje odvzela: tako je postavka za slovenske organizacije v deželnem registru, se pravi za manjša društva, krožke idr., ki bi morala za prihodnje leto vsebovati 567.000 evrov oz. devet odstotkov, »težka« 488.000 oz. osem odstotkov, se pravi le malo več od letos, prav tako se je delno zmanjšala postavka za športne in kulturne zveze (od prvotno predvidenih 756.000 na 732.000 evrov) in glasbene šole (od predvidenih 1.386.000 na 1.342.000 evrov), pa tudi za gledališča (od 915.000 na 841.000 evrov) in druge dejavnosti (od 220.500 evrov na 212.500). Rahlo pa sta se povečali postavki za tisk (1.647.000 evrov namesto 1.638.000) in raziskovalne ustanove (835.000 evrov namesto 819.000). Nasploh se je postavka za slovenske organizacije od prvotnega predloga 6,3 milijona evrov oz. 63 odstotkov zmanjšala za 6,1 milijona evrov oz. 61 odstotkov, prav tako se je zmanjšala postavka za rezervacijo od 1,1 milijona oz. enajst odstotkov na 900.000 evrov oz. devet odstotkov, medtem ko se je postavka za videmsko pokrajino kot že rečeno od 500.000 oz. pet odstotkov povišala na 900.000 evrov oz. devet odstotkov. Postavka za slovenščino v javni upravi pa je ostala nespremenjena – 2,1 milijona evrov oz. 21 odstotkov.

Odbornik Roberti torej ni povsem upošteval opozorila krovnih organizacij Slovenske kulturno-gospodarske zveze in Sveta slovenskih organizacij, ki sta svarili pred povišanjem dotacije za videmsko pokrajino na račun ostalih postavk, saj bi to lahko povzročilo hude težave ostalim organizacijam. Je pa upošteval predlog povišanja postavke za Inštitut za slovensko kulturo v Špetru, ki bo namesto preteklih 60.000 po novem prejel okoli 102.000 evrov, pri čemer bodo nekaj odvzeli gledališkemu sektorju. Prav tako je upošteval porazdelitev sredstev iz rezervacije: krovni organizaciji bosta tako prejeli skupaj 500.000 evrov, konzorcij Slovik in Mladinski dom iz Gorice vsak po 75.000 evrov, Gorska skupnost Nadiških in Terskih dolin 80.000 evrov, Kmečka zveza in Slovensko deželno gospodarsko združenje po 50.000 evrov, Sklad Mitja Čuk 45.000 evrov, Zavod za slovensko izobraževanje v Špetru 35.000 evrov, Narodna in študijska knjižnica za širjenje ponudbe 30.000 evrov, Mladinski dom in krožek Krut po 25.000 evrov in paritetni odbor za vprašanja slovenske manjšine 10.000 evrov. Deželna uprava je dalje namenila še 60.000 evrov Slovenskemu raziskovalnemu inštitutu za pomoč Uradu za slovenski jezik in 35.000 evrov Zavodu za slovensko izobraževanje iz Špetra za prevoz učencev. Zajetno vsoto – 800.000 evrov – pa je namenila za fleksibilno delo za zagotovitev pravice do rabe slovenskega jezika v odnosu z upravnimi oblastmi.