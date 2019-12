Benetke znova pod vodo

Morje je danes poplavilo več kot 60 odstotkov zgodovinskega dela Benetk. Najvišjo gladino je doseglo ob 9.45, ko je voda presegla za 144 centimetrov običajni vodostaj. Včeraj je morje v Benetkah poplavilo 30 odstotkov mesta. Benetke so sicer še na kolenih in le počasi okrevajo po hudih novembrskih poplavah, ki so povzročile ogromno škodo. Tedaj je gladina morja dosegla skorajda rekordnih 187 centimetrov in je bila najvišja v zadnjih 53 letih.

Vsakršna plima, ki v Benetkah preseže 140 centimetrov, velja za izredno, morje pa začne poplavljati mesto že pri 100 centimetrih nad običajnim.