Benito Mussolini-Liliana Segre 0:2

TURIN – Dve antifašistični muhi na en mah, bi lahko pregovorno zapisali o tem, kar se je sredi decembra zgodilo v občini Sant’Antonino di Susa v Piemontu. Tamkajšnji občinski svet je na isti seji najprej preklical častno občanstvo fašističnemu diktatorju Benitu Mussoliniju in nato podelil naziv častne občanke dosmrtni senatorki Liliani Segre. Oboje soglasno.

Občino v dolini Susa, znani zadnja leta po sporni gradnji visokohitrostne železniške povezave Lyon-Turin, vodi lani potrjena županja levosredinske koalicije Susanna Preacco. Tako je za Primorski dnevnik obnovila, kaj se je zgodilo.

Zakaj se je vaša občina odločila za dvojni sklep, preklic častnega občanstva Benitu Mussoliniju in podelitev tega naziva Liliani Segre?

Naša občinska uprava je nameravala podeliti častno občanstvo dosmrtni senatorki Liliani Segre. Nihče od nas pa se ni zavedel, da je bilo leta 1924 podeljeno častno občanstvo Benitu Mussoliniju. Tistega leta so številne italijanske občine to storile. Državna fašistična oblast je namreč takrat dejansko ukazala prefektom, naj »prepričajo« občine, da bi bilo zelo primerno, ko bi podelile Mussoliniju naziv častnega občana. Tako bi se lahko Mussolini pobahal, da je v državi zelo priljubljen. Vse to pa je bilo z leti, po vojni pozabljeno.