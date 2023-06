Berlusconi, TV Koper in milijon za slovensko manjšino

V jutrišnjem Primorskem dnevniku bomo predstavili tudi Silvia Berlusconija v odnosu do slovenske manjšine v Italiji. Pokojni politik in medijski mogotec je prvi stik s Slovenci v Italiji preko družbe Ponteco navezal, ko je sklenil pogodbo s TV Koper-Capodistria za neposredno oddajanje mednarodnih športnih tekmovanj na televizijskih mrežah Fininvesta. V Italiji mu je bilo to po zakonu onemogočeno, Koper je bila njegova odskočna deska za nadgradnjo medijskega imperija.

Berlusconi se je kot predsednik vlade srečal s slovenskimi kolegi Janezom Drnovškom, Borutom Pahorjem in Antonom Ropom ter s predsednikom republike Danilom Türkom. S Pahorjem je rešil problem milijona evrov za slovensko manjšino, ki je zmanjkal v italijanskem državnem proračunu.

Nekdanji predsednik vlade se vsekakor ni nikoli direktno ukvarjal s Slovenijo in s slovensko manjšino. To je prepustil svojim tržaškim somišljenikom stranke Naprej, Italija, ki so do sosednje države in manjšine imeli vse prej kot naklonjena stališča. V Rimu Berlusconijeva stranka sicer ni bila nenaklonjena Slovencem, na Tržaškem pa je »podedovala« nacionalistična in mračnjaška stališča Liste za Trst, ki jo je v stranki Naprej,Italija dolgo let dosledno zastopal Giulio Camber.

Pod Berlusconijevo vlado je Italija leta 1994 postavila veto nad pridruženim članstvom Slovenije v EU.