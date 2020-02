Beseda antifašizem povzročila nemir

Deželni svet Furlanije - Julijske krajine bo danes čez cel dan razpravljal o polpretekli zgodovini. Svetniki Demokratske stranke - z njimi tudi Igor Gabrovec - so zjutraj predlagali svetniško pobudo, s katero bi obvezali predsednika deželne vlade Massimilana Fedrigo, naj izreče solidarnost z judovsko dosmrtno senatorko Liliano Segre.

Predlagatelji so v besedilo zapisali še obvezo k negovanju spomina na antifašizem, vse totalitarne režime in tragedijo fojb. Fedriga in svetniška skupina Lige so ocenili, da je predlog sprejemljiv, da pa ga je treba očistiti besed, ki podžigajo politično polemiko. Zato so predlagali nekaj dopolnil in med ostalim črtanje besed »negovanje spomina na antifašizem«.

Z dopolnili se predlagatelji niso strinjali, zato so svetniško pobudo umaknili. Massimiliano Fedriga in svetniška skupina Lige so napovedali, da bodo deželnemu svetu predlagali podobno besedilo.

Popoldne bo deželni svet med drugim razpravljal o zakonskem predlogu za krepitev spomina na fojbe in eksodus.