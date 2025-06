Bilanca družbe KB spet pozitivna in bolj »normalna«

Danes, 30. junija, ob 18. uri se bodo v Kulturnem domu v Gorici zbrali delničarji KB Delniške Družbe S.p.A. (nekdanje KB1909). Na dnevnem redu je tudi izvolitev novega nadzornega sveta, saj je zdajšnjemu po treh letih zapadel mandat, delničarjem pa bo bilanco za leto 2024, ki jo je nadzorni svet holdinga že odobril, predstavil predsednik upravnega sveta Boris Peric.

Slednji nam je v pogovoru, ki je bil v Primorskem dnevniku objavljen v nedeljo, 29. junija, povedal, da bo bilanca za lansko leto sedmič zapored pozitivna, potem ko je družba med letoma 2011 in 2017 vsako leto beležila negativen rezultat, kar je privedlo do stanja likvidacije, ki so ga prekinili septembra 2022. Dobiček je letos znašal 103.018 evrov, kar je po Peričevih besedah neka normalna vsota, saj je bil precej višji rezultat leta iz leta 2023, ko je dobiček skupine znašal približno polčetrti milijon evrov, tudi posledica izrednih prihodkov, ki so bili vezani na prekinitev likvidacijskega postopka in na izredna knjiženja.

Peric nam je tudi potrdil, da se je s 31. decembrom 2024 zaključil plan prestrukturiranja obveznosti, ki je potekal po 67. členu zakona o stečajnih postopkih, dodal pa je, da ne gre pričakovati, da bo družba KB dividende izplačala v kratkem.