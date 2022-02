Bitka za Kijev: še civilne žrtve

Zvečer so se v Kijevu obnovili boji oziroma obstreljevanje ukrajinske prestolnice, potem ko je Rusija napovedala razširitev in okrepitev ofenzive. Bitke potekajo v vsej državi, po poročanju Ukrajinske Pravde naj bi Rusi pred zahodno obalo Črnega morja zasegli ladjo Saphir, ki je bila na humanitarni misiji. V regiji Černihiv na severu države je ukrajinska vojska po lastnih navedbah zažgala 56 cistern goriva, ki jih je prevažala ruska vojska.

Posebno vroče je po sončnem zatonu postalo v glavnem mestu, ki so ga Rusi odločeni osvojiti. O streljanju poročajo z območja sedežev dveh ministrstev, raketa pa naj bi po prvih informacijah zadela bolnišnico Okhmadyt, ki je pozneje pojasnila, da stavba ni poškodovana. V bližini bolnišnice so se sredi spopada znašli civilisti, ki so jih prenesli v bolnišnico. Šestletni otrok je umrl, še dva otroka in dva odrasla sta poškodovana.