Bivše fašistično taborišče kmalu le kup ruševin?

Zgodbi o nekdanjem fašističnem taborišču v Viscu v južni Furlaniji ni videti konca. Doslej so namreč spodleteli vsi poskusi, da bi obnovili vsak nekaj poslopij taborišča, kjer danes stoji le spominsko obeležje, vse ostalo pa klavrno propada. Na to opozarja profesor Ferruccio Tassin, ki nosi največ zaslug, da Visco še ni romal v pozabo in da obstaja kanček upanja, da bo tam nekaj spominjalo na taborišče in na trpljenje internirancev.

Spomeniško varstvo Furlanije-Julijske krajine je pred leti krajinsko zaščitilo osrčje nekdanjega taborišča (70 tisoč kvadratnih metrov površine in dvajset stavb), kjer so hoteli graditi tovarne in veleblagovnice. »Občina Visco od časa do časa celo zahteva od pristojnih teles, da prekličejo spomeniško-krajinsko zaščito območja in zaradi tega se je dvakrat odpovedala deželnemu prispevku za nekdanje taborišče,«, grenko ugotavlja Tassin. Prošnje občinske uprave so bile na srečo doslej preslišane, padli so tudi v vodo poskusi, da bi zaradi azbesta na strehah razpadajočih stavb omejili zaščiteno območje.

»Problem azbesta res obstaja, a po mnenju zdravstvenih oblasti ne ogroža obstoječih vinkulacij,« dodaja Tassin, ki se mu vprašanje azbesta zdi le pretveza, da se tam ničesar ne ukrene. Okrog nekdanjega taborišča so pred kratkim postavili zaščitno mrežo, ki onemogoča vpogled v notranjost območja. Od tod nov Tassinov apel politiki in politikom, naj ne stojijo križem rok in naj vendarle nekaj ukrenejo, da nekdanje taborišče v Viscu ne bo romalo v pozabo.