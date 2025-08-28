Bliža se 60. jesenski seminar za slovenske šolnike v Italiji

Jesenski seminar za vzgojitelje, učitelje in profesorje šol s slovenskim učnim jezikom na Tržaškem in Goriškem ter dvojezične šole v Špetru na Videmskem bo letos potekal že šestdesetič. Tradicionalni izobraževalni dogodek za slovenske šolnike v Italiji, ki ga v sodelovanju z Deželnim šolskim uradom za Furlanijo - Julijsko krajino oz. Uradom za slovenske šole ponudi Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje Republike Slovenije, program pa pripravijo na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo (ZRSŠ), bo tokrat štartal v Gorici, kjer bo 3. septembra v tamkajšnjem Kulturnem domu z začetkom ob 9.30 potekalo odprtje.

Spored odprtja predvideva pozdravna nagovora generalne direktorice Deželnega šolskega urada FJK Daniele Beltrame in direktorice ZRSŠ Jasne Rojc, program seminarja pa bo predstavila pedagoška svetovalka Lara Pižent. Sledila bo predstavitev izkušenj letošnjih Osimo štipendistk, plenarno predavanje na temo Emocionalni možgani in vrednote pa bo tokrat zaupano zdravnici ter v Sloveniji priljubljeni predavateljici na področju psihologije in psihoterapije Saneli Banović Peresciutti. Za kulturni program bo poskrbel Slovenski center za glasbeno vzgojo Emil Komel.

V naslednjih dneh, od 4. do 12. septembra, bo stekla vrsta srečanj tako v živo (v Kulturnem centru Lojze Bratuž v Gorici, goriškem višješolskem središču in na Nižji srednji šoli Srečka Kosovela na Opčinah) kot na daljavo, ki bodo namenjena ciljnim skupinam vzgojiteljev, učiteljev in profesorjev. Med drugim se bodo posvetili liku pesnice Ljubke Šorli oz. projektu Ljubkina pot, dalje bo govor o dejavnostih za razvijanje govorne zmožnosti pri učencih in dijakih, velikem jezikovnem modelu za slovenščino, dobrih praksah, dejavnostih za razvijanje finančne pismenosti in izkušenjskem učenju pri pouku naravoslovnih predmetov. V načrtu so tudi tri izobraževalna srečanja v oktobru.