Bo EU zasledovala svoje vrednote ali interese?

Danes bo imela Evropska unija edinstveno priložnost dokazati, da je še zavezana spodbujanju miru, spoštovanju temeljnih pravic in svoboščin ter vladavini prava. Na mizi zasedanja zunanjih ministrov unije bo namreč pregled izvajanja 2. člena omenjenega trgovinskega sporazuma, ki postavlja pomemben pogoj: Izrael mora spoštovati temeljne človekove pravice in temelje demokracije.

V trenutni situaciji je nesporno, da izraelska vlada ta člen sistematično krši, evropski politični vrh, ki od terorističnega napada gibanja Hamas 7. oktobra 2023 brezpogojno podpira Izrael, pa se bo moral odločiti, ali mednarodno humanitarno in tudi kazensko pravo priznava v celoti ali se na pravna določila kot najbolj avtoritarni režimi sklicuje le takrat, ko mu ustreza.

Pritiski civilne družbe

Pritiski civilne družbe so v zadnjih dneh zelo močni. Svoj podpis h kampanji za suspendiranje trgovinskega sporazuma pobude My Voice, My Choice je do včeraj prispevalo več kot 200 tisoč evropskih državljank in državljanov. Amnesty International je skupaj s 113 civilnodružbenimi organizacijami pozvala EU, naj ukrepa proti delovanju izraelske vlade, ki s svojimi dejanji in tudi izjavami načrtno in dokazano izvaja etnično čiščenje. Zaskrbljeni so tudi nad dejstvom, da evropske države sodelujejo in podpirajo izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, za katerim je Mednarodno kazensko sodišče (ICC) lani izdalo nalog za aretacijo zaradi vojnih zločinov.

Evropska unija – branilka demokracije in vladavine prava – že desetletja prek tesnega sodelovanja z izraelskimi podjetji in vladami krši svoja načela in vrednote. Konvencija o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida iz leta 1948 pa je zelo jasna: države pogodbenice so zavezane, da ga preprečijo, takoj ko zaznajo nevarnost, da se ta dogaja ali se bo zgodil. Obsodba genocida je torej nujna, ko je ta že v teku, in ne takrat, ko se je že zgodil.

Nadaljnje sodelovanje z državo, ki domnevno izvaja genocid, namreč s sabo prinaša pravno in politično soodgovornost – ne nujno za neposredno izvajanje genocida, ampak za sokrivdo ali sodelovanje pri njegovem omogočanju. Takšna obtožba zdaj visi nad EU.