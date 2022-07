Bo na goriškem Krasu dovolj padavin za pogasitev požarišč?

Na goriškem Krasu je začelo deževati, kot je bilo tudi napovedano. Količina padavin je sicer zaenkrat skromna, vendar bodo vse padavine pripomogle k temu, da bo največji požar v zgodovini Slovenije kar najhitreje pogašen, je za STA povedal Ervin Čurlič iz regijskega štaba Civilne zaščite (CZ) za Severno Primorsko. Danes je sicer na požarišču 143 gasilcev iz štirih gasilskih regiji, prihajajo iz prve ljubljanske, gorenjske, dolenjske in severno-primorske regije. Člani slednje so danes v vodstveni vlogi.

Zaradi manjših žarišč na požarišču trenutno pregledujejo predvsem območje nad Mohorini v občini Renče Vogrsko, kjer se približno 200 metrov nad cesto močno kadi.

V zraku je bil danes tudi že vojaški helikopter, je še sporočil Čurlič.

Gasilci se že dvanajsti dan bojujejo s požari na goriškem Krasu, kjer je doslej zgorelo že okrog 4000 hektarov veliko območje predvsem borovega gozda in podrasti. Doslej je pri gašenju posredovali preko 10.000 gasilcev in 2500 različnih prostovoljcev in članov drugih strokovnih služb.