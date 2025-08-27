Bolezni, ki jih prenašajo komarji, nova normalnost

Dezinskecija, ki so jo sinoči izvedli na območju ronškega letališča Trieste Airport, ker so na tistem območju avgusta zabeležili za 25-krat več komarjev - od tega 80,7 % tigrastih - kot junija, potrjuje to, kar lahko empirično opažamo v številnih krajih. Po julijskem deževnem obdobju, ki so ga zaznamovale nizke temperature, ko je bilo komarjev manj, se je njihovo število ob avgustovskem porastu temperatur eksponentno povečalo, saj so ravno padavine izboljšale pogoje za njihovo razmnoževanje.

Posledica podnebnih dejavnikov

Poleg tega, da so moteči, komarji prinašajo številne nevšečnosti, začenši z boleznimi. Evropski center za preprečevanje in nadzor bolezni (ECDC) je pred kratkim opozoril, da Evropa doživlja daljše in intenzivnejše sezone bolezni, ki jih prenašajo komarji, vključno z okužbo z virusom zahodnega Nila in boleznijo, ki jo povzroča virus čikungunja. »Evropa vstopa v novo fazo, v kateri daljši, bolj razširjeni in intenzivnejši prenos bolezni, ki jih prenašajo komarji, postaja nova normalnost,« je izpostavila direktorica ECDC Pamela Rendi-Wagner.

Nove razmere so posledica podnebnih in okoljskih dejavnikov, kot so višje temperature, daljša poletja, milejše zime in spremembe v padavinskih vzorcih, kar skupaj ustvarja ugodno okolje za razvoj komarjev in prenos virusov.