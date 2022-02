Bolgarski suverenist s fašističnim pozdravom v evroparlamentu

Med sredino razpravo Evropskega parlamenta o mehanizmu pogojevanja izplačil evropskih sredstev s spoštovanjem vladavine prava, v zvezi s katerim je evropsko sodišče istega dne zavrnilo pritožbo Madžarske in Poljske, ki mu oporekata, ker redno kršita vladavino prava, je suverenistični bolgarski poslanec Angel Džambaski iz skrajno desne skupine Ecr, v kateri je tudi stranka Bratje Italije, med odhajanjem iz dvorane iztegnil desnico v fašistični pozdrav. Pred tem je kritiziral odločitev sodišča in branil Poljsko in Madžarsko.

Nesprejemljivo kretnjo je ostro obsodila podpredsednica EP Pina Picierno, ki je vodila sejo, in za poslanca zahtevala sankcioniranje. Džambaski je včeraj dejal, da ni šlo za fašistično gesto, pač pa za navadno mahanje v pozdrav. Na Twitterju pa je od več uporabnikov, ki so delili posnetke fašističnega pozdrava, zahteval opravičilo.