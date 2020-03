»Bolj sebe rešujem kot pa druge«

To mrmranje po telefonu s premolki in nenadnimi vzkliki, malo po ljubljansko in malo po prekmursko, je za primorska ušesa zahteven izziv. A ko jih pretipkaš, se odgovori Vlada Kreslina zdijo kot roman, ki se srečno konča, če si izposodimo verz iz pesmi Ko bi midva se kdaj srečala. Nisva se srečala, kajpak, ker v času pandemije Kreslina srečuješ samo po družbenih omrežjih. Že dober teden objavlja posnetke svojih kratkih nastopov na domačem balkonu nad Ljubljano.

Zdaj je čas znanstvenikov. Od njih pričakujemo cepivo, nasvete in napovedi. Kakšna je potemtakem vloga tistih, ki skladajo besede in verze?

Joj, ne vem. Zvečer si pogledam kakšen film, si zavrtim nekaj muzike in ... S svojimi starši sem se pogovarjal ravno o tem. Bral sem, kako depresija, strah in frustracija zmanjšajo našo odpornost. Morda je naša vloga ravno ta. A smo zelo daleč od vloge, ki jo imajo znanstveniki in tisti, ki so zdaj plačani 1500 evrov na mesec. Ti so res koristni, dosti bolj od bogato plačanih nogometašev, ki pa res ne morejo pomagati.

Če vsak dan ob šestih hodite s kitaro na balkon, očitno verjamete, da ste lahko koristni.

Glejte, s tem bolj sebe rešujem kot druge. Zadržujem nekaj pozitivnosti. Vsak lahko v teh razmerah nekaj da. Srečaš na cesti človeka, ki je nasmejan, pozitiven. Že to ti nekaj da, tudi če se iz varnosti držimo pet metrov daleč.

Kako ste prišli do zamisli, da boste nastopali na balkonu?

Prejšnji teden je bila v celi Sloveniji akcija, da se nekaj 'zašpila'. Za šalo so mi ta mali doma rekli, oče, boš tudi ti kaj. Zaigral sem Jumpin' Jack Flash. Tako se je začelo.

Kako izbirate pesmi?

Na mojih koncertih si ljudje želijo mojih pesmi, zdaj pa je priložnost, da igram tiste, ki so me formatirale, gradile v moji mladosti.