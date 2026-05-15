VREME
DANES
Petek, 15 maj 2026
Iskanje
Nabirka

Denar za somalske otroke v zameno za riž

Prostovoljci združenja ACCRI bodo prispevke zbirali jutri in v nedeljo v Trstu in Miljah

Spletno uredništvo |
Trst |
15. maj 2026 | 10:53
    Denar za somalske otroke v zameno za riž
    Prostovoljke in prostovoljci združenja ACCRI bodo v Trstu in Miljah zbirali prispevke v podporo projektu Nahranimo prihodnost v Somaliji (ACCRI)
Dark Theme

Jutri in v nedeljo ter 23. in 24. maja se tudi v Trst vrača nacionalna dobrodelna kampanja Abbiamo riso per una cosa seria, namenjena spodbujanju pravice do hrane in podpori trajnostnemu družinskemu kmetijstvu v Afriki.

Prostovoljke in prostovoljci združenja ACCRI bodo prisotni v Trstu in Miljah, kjer bodo zbirali prispevke v podporo projektu Nahranimo prihodnost v Somaliji. V zameno za prostovoljni prispevek v višini vsaj šestih evrov bodo ponujali zavitke vrhunskega riža sorte Roma, pridelanega v priznani rižarni Riseria Viazzo v Tricerru v pokrajini Vercelli. Z denarjem bodo financirali šolske menze za več kot 500 otrok iz vasi Ayuub.

Stojnice bo mogoče v Trstu obiskati jutri v Ulici San Lazzaro med 9. in 16. uro ter v Ulici Cavana med 9. in 13. uro. V Milje pa prostovoljci vabijo jutri in v nedeljo dopoldne na Marconijev trg, pred mestno stolnico in občinsko palačo.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: