Denar za somalske otroke v zameno za riž

Jutri in v nedeljo ter 23. in 24. maja se tudi v Trst vrača nacionalna dobrodelna kampanja Abbiamo riso per una cosa seria, namenjena spodbujanju pravice do hrane in podpori trajnostnemu družinskemu kmetijstvu v Afriki.
Prostovoljke in prostovoljci združenja ACCRI bodo prisotni v Trstu in Miljah, kjer bodo zbirali prispevke v podporo projektu Nahranimo prihodnost v Somaliji. V zameno za prostovoljni prispevek v višini vsaj šestih evrov bodo ponujali zavitke vrhunskega riža sorte Roma, pridelanega v priznani rižarni Riseria Viazzo v Tricerru v pokrajini Vercelli. Z denarjem bodo financirali šolske menze za več kot 500 otrok iz vasi Ayuub.
Stojnice bo mogoče v Trstu obiskati jutri v Ulici San Lazzaro med 9. in 16. uro ter v Ulici Cavana med 9. in 13. uro. V Milje pa prostovoljci vabijo jutri in v nedeljo dopoldne na Marconijev trg, pred mestno stolnico in občinsko palačo.