Britanski premier Boris Johnson se zdravi na oddelku za intenzivno nego. V nedeljo zvečer so ga sprejeli v bolnišnici v Londonu, da bi opravili dodatne teste, potem ko so mu 27. marca potrdili okužbo z novim koronavirusom. Njegovo zdravstveno stanje se je poslabšalo, iz Velike Britanije pa so v ponedeljek zvečer sporočili, da so prvega ministra preselili na oddelek za intenzivno nego.