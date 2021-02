Boris Pahor odslej najstarejši moški v FJK

Boris Pahor je v ponedeljek dosegel še en primat: postal je najstarejši moški v Furlaniji - Julijski krajini. Dotlej je bil s starostno lovoriko okinčan Dante Candotti iz Ampezza v Karniji, ki pa je v ponedeljek preminil v starosti 108 let in 263 dni, saj je bil rojen 28. maja 1912.

Ob ugledni starosti imata Pahor in Candotti kar nekaj stičnih življenjskih točk. V prvi vrsti prestano drugo svetovno vojno in ljubezen do pisanja. Candotti je bil sicer italijanski vojak. Že leta 1939 je bil kot strojepisec odposlan z enotami alpincev v Drač v Albanijo, kjer je ostal do propada fašistične Italije. Po vrnitvi v Karnijo se je s partizanskim imenom Dinca pridružil partizanskemu gibanju v Tolmeču. Zaradi njegovega delovanja so ga esesovci vključili na »črni seznam«.

Po njegovem odhodu je Boris Pahor prevzel štafetno palico najstarejšega moškega v FJK. Danes je star 107 let in 176 dni. Najstarejša prebivalka v deželi FJK je v Trstu bivajoča Maria Cavalli, stara 110 let in 67 dni.