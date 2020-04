Borisa Johnsona sinoči sprejeli v bolnišnico

Britanskega premiera Borisa Johnsona so sinoči sprejeli v bolnišnico St. Thomas, da bi opravili dodatne teste, potem ko so mu 27. marca potrdili okužbo z novim koronavirusom. Še naprej vodi vlado, so sporočili, današnji sestanek vladnega odbora o koronavirusu pa bo vodil zunanji minister Dominic Raab, ki bi lahko prevzel vodenje vlade, če si se Johnsonovo zdravstveno stanje poslabšalo. Britanski dnevnik The Times medtem poroča, da je Johnson v bolnišnici St. Thomas in da mu dovajajo kisik.

Z Downing Streeta so v nedeljo zvečer sporočili, da so Johnsona po nasvetu njegovega zdravnika iz preventivnih razlogov odpeljali v bolnišnico, da bi opravili več testov, saj ima po desetih dneh samoizolacije še vedno simptome covida-19, vključno s povišano telesno temperaturo.