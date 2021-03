Borut Pahor s predstavniki manjšine o Narodnem domu

Vračanje Narodnega doma in politično zastopstvo manjšine v italijanskem parlamentu sta bili osrednji temi pogovorov na srečanju s predstavniki Slovencev v Italiji, ki ga je danes gostil slovenski predsednik Borut Pahor v Ljubljani. Udeležili so se ga predsednica Slovenske kulturno-gospodarske zveze Ksenija Dobrila, deželni predsednik Sveta slovenskih organizacij Walter Bandelj, senatorka Tatjana Rojc in predsednik paritetnega odbora za vprašanja slovenske manjšine Marco Jarc, prisotna pa sta bila tudi ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch ter slovenski veleposlanik v Rimu Tomaž Kunstelj.

Spomnili so se julijskega podpisa memoranduma o vrnitvi tržaškega Narodnega doma ob prisotnosti Boruta Pahorja in italijanskega predsednika Sergia Mattarelle. Vsa prizadevanja in dogodki ob 13. juliju 2020 so zelo pozitivno vplivali tudi na ozračje in odnose med večinskim prebivalstvom in slovensko narodno skupnostjo v Italiji, so izpostavili predstavniki manjšine. Pogovor je tekel tudi o vprašanju ustreznega političnega zastopstva manjšine v italijanskem parlamentu, ki mu je Pahor izrazil polno podporo.