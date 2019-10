Borut Pahor sprejel člane posadke jadrnice Way of Life

Slovenski predsednik Borut Pahor je danes v predsedniški palači gostil člane posadke jadrnice Way of Life, ki je dosegla prvo slovensko zmago na 51. Barcolani v desetih letih. Spremljal jih je tudi predsednik Barcolane Mitja Gialuz.

»Posadka je projekt čezmejnega in mednarodnega sodelovanja, saj so imeli na krovu izvrstne jadralce iz različnih držav. Letos se jim je pridružil tudi Primož Roglič, prvi kolesar sveta in zmagovalec letošnje dirke po Španiji«, so zapisali na Facebooku v uradu predsednika republike. Maksi jadrnico je vodil dvakratni jadralni olimpijec Gašper Vinčec, v posadki pa je bil na regati tudi trenutno najboljši kolesar na svetu Primož Roglič. Na 51. Barcolani v Tržaškem zalivu, največji regati na svetu s skupinskim startom, je slovenska posadka zmagala v zelo šibkem vetru.

Na današnjem sprejemu je Vinčec z druščino Pahorju izročil spominsko darilo, predsednik pa je ob tem med drugim dejal: »Prav zares sem vesel, da ste danes tukaj na tej skromni slovesnosti, ki časti vrsto stvari. Najprej časti jadranje, pomorščake, prijateljstvo med narodi, odprto morje in odprtega duha ... vse to je Barkovljanka zdaj že v 51. izvedbi. Vsi, ki jo spremljamo malo bolj od daleč, smo navdušeni nad tem, da ohranja to tradicijo.«