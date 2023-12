Božič bo v nižinah zelen in siv

Omembe vrednih vremenskih poslabšanj vsaj do prihodnjega četrtka ne pričakujemo. Na vreme pri nas bo sprva, nocoj in jutri, vplivala vremenska fronta, ki se bo pomikala preko srednjeevropskih držav. Vplivala bo predvsem na dogajanje onstran Alp, nad naše območje bo obrobno pronical bolj vlažen zrak in bo prehodno zapihal vlažen jugozahodni veter. Danes ponoči in jutri bo povečini oblačno in vlažno. Kakšna snežinka bo lahko padla v severnih predelih.

V soboto bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, v nedeljo pa bo spet bolj oblačno. Od nedelje se bo ničta izoterma vzpenjala in bo v gorah spet topleje. Dosegla bo višino okrog 3000 metrov.

Od ponedeljka bo pod vplivom anticiklona z zahodnimi tokovi pritekal precej vlažen in razmeroma topel zrak. Za božič bo povečini oblačno in zlasti v nižinah vlažno ter ponekod zamegljeno z morebitnimi manjšimi delnimi razjasnitvami. Podobno vreme je pričakovati tudi za štefanovo in v sredo. Od četrtka se bo našim krajem od zahoda približevala višinska dolina in se bo vreme predvidoma postopno poslabšalo. Od petka bo predvidoma nekaj dni z vsaj občasnimi padavinami. Meja sneženja bo, kot kaže, na nadmorski višini okrog 1500-1700 metrov.