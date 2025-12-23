Božič z močno burjo na Primorskem

Nad Slovenijo in območjem Fulanije - Julijske krajine bo ponoči zapihal severozahodni veter, na Primorskem pa močna burja. Po napovedih Osmerja bodo na Tržaškem jutri sunki burje dosegli hitrost do 120 km/h. Močna burja se bo na obali in na vzhodnem pasu nadaljevala tudi na božični dan, čeprav naj bi njena jakost rahlo upadla. Na Tržaškem bodo sunki vsekakor dosegli hitrost do 100 km/h. Civilna zaščita iz FJK je zato za območji C in D (južni del Furlanije ter Goriška in Tržaška) objavila rumeno opozorilo, ki bo stopilo v veljavo opolnoči in bo trajalo do četrtka ob 18. uri. V petek in soboto bo ob morju in na vzhodnem pasu pihala zmerna burja. Temperature bodo ves čas nad lediščem.

V hribovitem svetu bo jutri rahlo do zmerno snežilo nad okoli 700 m nadmorske višine, v Kanalski dolini do nižin. V četrtek dopoldne bo še prevladovalo oblačno vreme, čez dan bo izboljšanje in oblaki se bodo trgali. V gorskem pasu bo v petek še naprej zmerno oblačno, v soboto pa je predvidena razjasnitev. Ničta izoterma se bo občutno dvignila do 3000 m višine.