Zapiranje tovarn, staranje prebivalstva in krhko delo

Zapiranje tovarn, negotovo delo, preobremenjeni javni storitveni sistemi in vse starejše prebivalstvo. Takšen je portret Trsta ob izteku leta 2025, kot so ga na današnji novinarski konferenci predstavniki sindikata CGIL zarisali z nizom podatkov in analiz o stanju gospodarstva, trga dela in socialne krize na sploh v tržaški pokrajini. Podatki, ki so jih zbrale posamezne organizacije CGIL, kažejo na poglabljanje strukturne krize - industrijska proizvodnja se krči, kakovost zaposlitev se slabša, pritisk na zdravstvo, javni prevoz in socialne storitve pa narašča.

Prisotne je najprej pozdravila Chiara Lucchetto iz sindikata FIOM CGIL, ki je spomnila, da je delež industrije v skupni gospodarski proizvodnji tržaškega območja padel pod 10 odstotkov, kar je med najnižjimi ravnmi v Italiji. Opozorila je, da sta zadnji dve leti zaznamovali zapiranje in prestrukturiranje vec tradicionalnih tovarn. Kot simboličen primer je izpostavila obrat Wärtsilä v Boljuncu, ki je kljub formalni razrešitvi spora in projektu industrijske preusmeritve prinesel trajno izgubo znanja, tehnoloških kompetenc in konkurenčnosti. Sindikalistka je opozorila tudi na to, da se izvajanje nadomestnega industrijskega načrta sooča z zamudami in operativnimi težavami. »Krize v podjetjih Flextronics, danes Star Tech, U-blox, Tirso in zaprtje tržaške podružnice Nokia Solutions and Networks Italia potrjujejo krhkost lokalnega proizvodnega tkiva, « je sklenila Lucchetto.

O krizi v tovornem in potniškem prometu je spregovoril Stefano Mauro iz sindikata FIT CGIL. Ta je opozoril, da je tržaško pristanišče v zadnjih dveh letih občutilo posledice mednarodne geopolitične nestabilnosti, ki so se še bolj okrepile zaradi zavlačevanja z imenovanjem predsednika pristaniške uprave.