Jadralca TPK Sirena med svetovno elito

V Vilamouri na južni strani portugalske atlantske obale se je prejšnji konec tedna zaključilo svetovno prvenstvo Youth World Sailing Championship, na katerem lahko vsako državo v posameznem razredu zastopa le ena posadka – zato je udeležba že sama po sebi velik dosežek. Italijo sta v razredih 29er in 420 zastopali kar dve posadki z jadralcema tržaškega pomorskega kluba Sirena. V razredu 29er Giuseppe Montesano, skupaj z Enricom Coslovichem (CDV Muggia), v razredu 420 pa Noah Samuel Barbiero skupaj z Matteom Mionijem (SVBG). Izbrani so bili na podlagi najboljših rezultatov v letošnji sezoni v italijanski konkurenci.

Petdnevno tekmovanje so zaznamovali zelo zahtevni vremenski pogoji – od skoraj brezvetrja do premočnega vetra, zaradi katerega so bile regate drugega dne celo odpovedane. Šele zadnji dan je jadralcem ponudil idealne razmere.

Giuseppe Montesano in Enrico Coslovich sta z dobrimi nastopi osvojila 4. mesto in medaljo zgrešila za eno samo točko. Noah Barbiero in Matteo Meoni sta prvenstvo zaključila na 14. mestu, zadnji dan pa sta s 5. in 8. mestom lepo napredovala na skupni lestvici. Obe posadki sta prispevali tudi v skupni zmagi Italije v Pokalu narodov.