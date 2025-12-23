Parlamentarne volitve v Sloveniji bodo 22. marca prihodnje leto. Tako je danes sporočila slovenska predsednica Nataša Pirc Musar, ki bo odlok o razpisu rednih volitev podpisala v začetku januarja, zatem pa bodo predvidoma 12. januarja stekla tudi volilna opravila.

Odzivi strank so se po objavi datuma volitev zvrstili kot po tekočem traku. Golob je dejal, da bo Gibanje Svoboda svoj program javnosti predstavilo, ko bo DZ sklenil redno delo, iz opozicijske SDS pa so sporočili, da imajo že pripravljeno plakatno akcijo po Sloveniji in da pričakujejo volilni uspeh.

V koalicijski SD so v bolj umirjenih tonih poudarili, da si želijo visoke volilne udeležbe in poudarjajo, da so volitve pomembna priložnost, da volivci uveljavijo svojo demokratično pravico in povedo, kakšno Slovenijo si želijo. Prav tako pripravljeni so tudi v Levici, ki se v volilno kampanjo podajajo v skupni listi s stranko Vesna, Demokrati Anžeta Logarja pa bodo do konca januarja pripravili svoj program, ki da bo nastal v duhu sodelovanja.

Mesečna anketa, ki jo za Televizijo Slovenija opravlja Inštitut Mediana, je ta teden pokazala, da ima tri mesece pred parlamentarnimi volitvami največ podpore stranka SDS. Če bi bile volitve danes, bi namreč 21,1 odstotka vprašanih (novembra 21,4) volilo stranko Janeza Janše. Na drugem mestu je Gibanje Svoboda s 17,5 odstotka, sledi koalicijska SD s 5,7 odstotka in opozicijska NSi s 4,4 odstotka podpore. Na peto mesto se je uvrstila zunajparlamentarna stranka Resnica, ki bi jo podprlo 4,2 odstotka vprašanih.

Blizu parlamentarnega praga sta po decembrskem merjenju javnega mnenja še stranki Levica in Vesna, ki bi ju volilo 3,7 odstotka vprašanih. Damokrate bi podprlo 3,5 odstotka vprašanih, stranko Mi, socialisti Mihe Kordiša pa trije odstotki vprašanih. Stabilno podporo imajo Pirati z 2,5 odstotka. Prerod, stranka evropskega poslanca Vladimirja Prebiliča, ima zaenkrat še nizko, 2,4-odstotno podporo (novembra 2,9).