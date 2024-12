Člani Gasilske brigade Koper so se danes spustili s strehe izolske bolnišnice do pritličja, kjer se nahaja pediatrija. Gasilca, preoblečena v Božička in njegovega pomočnika, jelenčka Rudolfa, sta presenetila otroke in jim pričarala praznično vzdušje, poročajo Primorske novice. Potrkala sta na okna in obdarila otroke.