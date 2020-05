Brez Slovenije najbrž ne bo šlo

Hrvaški minister za turizem Gari Cappelli je italijanskemu kolegu Dariu Franceschiniju predlagal, da bi se Rim in Zagreb dogovorila za ukrep, ki bi italijanskim turistom poleti olajšal prihod na Hrvaško. Cappelli je zagovornik t.i. turističnih koridorjev za Istro in Dalmacijo, ki jih je že predlagal Avstriji, Nemčiji, Madžarski in Češki, s Slovenijo pa se Zagreb pogovarja ločeno in je že dejansko odprl vrata slovenskim turistom, začenši s tistimi, ki imajo tam počitniške hiše. V hrvaško-italijanskih pogovorih bo Slovenija v vsakem primeru imela zelo pomembno besedo, saj bo glavnina italijanskih turistov potovala čez njeno ozemlje, seveda če sploh lahko. Hrvaška, kot kaže, namerava okrepiti letalske in trajektne zveze z Italijo, večina Italijanov pa je v državo doslej prihajala z avtomobili.

Franceschini je pokazal zanimanje za hrvaške predloge, ni pa pristaš bilateralnih meddržavnih pogovorov in torej dvostranskih sporazumov. Rim si tudi na turističnem področju nadeja enotnih stališč Evropske unije, ki pa jih še ni videti na obzorju, čeprav turistična sezona dejansko trka na vrata. Cappelli in Franceschini sta se pogovarjala v italijanščini, saj hrvaški minister (doma je iz Malega Lošinja in je bil svoj čas konzul v Trstu) tekoče govori italijanski jezik.