»Brez slovenstva, krščanstva, demokracije so naše organizacije prazne škatle«

V Kulturnem centru Lojze Bratuž v Gorici se je začel 15. občni zbor Sveta slovenskih organizacij, na katerem se je podal obračun opravljenega dela, predvsem pa poudarilo tri temelje te krovne organizacije: slovenstvo, krščanstvo in demokracije. Na to se je v svojem poročilu osredotočil predsednik Walter Bandelj, ki meni, da so brez teh temeljev naše organizacije "prazne škatle". Na teh temeljih se lahko gradi prihodnost. Slovenstvo se mora soočati s pomembnimi izzivi, je dejal Bandelj, ki je med drugim opozoril na demografski padec ter poudaril pomen jezika, kjer je treba iskati kvaliteto, predvsem pa primeren odnos, jezika pa ne gre ločiti od narodne zavesti. Glede krščanstva je poudaril nauke o zaščiti življenja in družine ter dostojanstva in pravic šibkejših. Opozoril je na pomanjkanje duhovnih poklicev v narodni skupnosti in opešanje verske prakse, s čimer pešata tudi medsebojna pomoč in sodelovanje. Zato si bo SSO še naprej prizadeval za zagotovitev dušnopastirske oskrbe v slovenskem jeziku. S kršcanskim izročilom so povezane tudi demokratične vrednote, na podlagi katerih se bo gledalo v prihodnost. Tu je Bandelj poudaril tudi potrebo po zagotovitvi političnega zastopstva slovenske narodne skupnosti v italijanskem parlamentu. Vendar se SSO ne bo zadovoljil s katerim koli zastopstvom, ki si ga mora izvoliti skupnost sama po zgledu Slovenije. O predstavništvu in skupni krovni organizaciji se v manjšini pogovarjamo na zgrešen način, je dejal Bandelj, ki meni, da bi morali najprej imeti skupno politično stranko in nastopanje.

Več v današnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.