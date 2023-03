Brez vozniške in z drogo v prtljažniku

V torek zvečer ob 20.25 sta policista Policijske postaje Piran v Portorožu med kontrolo ustavila avtomobil goriških registrskih tablic. Ugotovila sta, da je za volanom sedel 22-letni moški iz Vipave brez vozniškega dovoljenja. Ker se jima je njegovo obnašanje zazdelo sumljivo, sta odredila postopek za prepoznavno znakov oz. simptomov prepovedanih drog. Slednji je pokazal pozitiven rezultat na kokain. Policist mu je zato odredil še strokovni pregled z odvzemom telesnih tekočin, ki pa ga je voznik odklonil.

V prtljažniku sta nato policista opazila belo vedro, v katerem je bilo več PVC vrečk in gramska tehtnica. Iz njih je uhajal značilen vonj po prepovedani drogi konoplji.

Zaradi količine in načina pakiranja snovi, za katero je obstajal sum o prepovedani drogi, so policisti 22-letnemu moškemu odvzeli prostost. Privedli so ga na Policijsko postajo Piran, kjer so mu zasegli še 0.55 grama bele prašnate snovi. Izkazalo se je, da gre za prepovedano drogo amfetamin. V vrečkah, ki so jih našli v avtu, pa so ugotovili, da je osumljenec hranil 49 gramov prepovedane droge konoplje z namenom prodaje.

Včeraj so piranski policisti na podlagi odredbe, ki jo je izdalo Okrožno sodišče v Kopru, opravili še preiskavo njegovega stanovanja in drugih prostorov v Vipavi. Zasegli so še 4 manjše pakete prepovedane konoplje, ki je bila pripravljena za nadaljnjo preprodajo in pet nabojev kalibra 0,22.

Po končani preiskavi so osumljenega spustili na prostost, kazensko ovadbo na njegov račun pa bodo podali na Okrožno državno tožilstvo. Zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja in pod vplivom prepovedanih drog so osumljencu zasegli osebni avtomobil in so na Okrajno sodišče podali obdolžilni predlog. Zaradi nedovoljene posesti nabojev pa bo zoper 22-letnika izveden prekrškovni postopek zaradi kršitev določili Zakona o orožju.