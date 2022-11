Na mejnem prehodu Sečovlje so slovenski policisti v minulih dneh ustavili 36-letnega voznika za volanom porscheja 911. Ugotovili so, da nima vozniškega dovoljenja, zato so avtomobil zasegli. Poleg tega je moški namestil registrsko tablico, ki ne pripada vozilu. Poleg obdolžilnega predloga bo zoper voznika podana še kazenska ovadba, so sporočili policisti.