Brezigar zelo ostro do predsedovanja Jarca

»Nočem, da izhaja, da sem soodgovoren za nedejavnost tega odbora.« S temi besedami član paritetnega odbora in njegov nekdanji predsednik Bojan Brezigar zaključuje pismo, ki ga je naslovil na predsednika Marka Jarca in v vednost na ostale člane odbora. Zaradi potovanja v tujino je Brezigar napovedal odsotnost na današnji napovedani, a potem preloženi seji paritetnega odbora, v prejšnjih dneh pa je Jarcu in ostalim članom odbora poslal zelo ostro pismo, ki je prišlo tudi v javnost in v katerem predsedniku očita, da v dobrih štirih letih odbor ni obravnaval vrste nujnih vprašanj.

V prvi vrsti gre za to, da se sedanjemu odboru izteka mandat in trenutni pravilnik ne predvideva podaljšanja mandata v pričakovanju oblikovanja novega odbora, ampak določa, da se mandat konča pet let po prvi seji odbora, ki je bila 22. januarja 2021. Obstaja zato tveganje, da se ta za določen čas ne bo obstajal. Drugič, opozarja Brezigar, bi bilo treba preveriti, ali je Občina Špeter odpravila ovire, ki so preprečevale izvajanje 10. člena zaščitnega zakona št. 38/2001 o dvojezični toponomastiki. Nazadnje se Brezigar zaustavlja tudi pri obravnavanju vprašanja prenove Deželne komisije za slovenske šole, ki ga je označil za »porazno«.

Več v današnjem (petkovem) Primorskem dnevniku