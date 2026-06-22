S sinočnjimi nevihtami le nekajurna osvežitev

Z nevihtami, ki so sinoči od severovzhoda zajele Tržaško, se je ozračje okrog polnoči za krajši čas in le prehodno osvežilo. Pojavljali so se krajevni nalivi, mestoma je padala tudi toča. Padec temperature pa je bil med nevihtami občuten. V Boljuncu so denimo, okrog 23. ure beležili temperature blizu 30 stopinj Celzija, med in kratkočasno za nevihtami pa le okrog 22 stopinj Celzija. Ozračje se je na en mah osvežilo za kakih 8 stopinj Celzija. Kmalu ponoči, ko so se nevihte oddaljile proti jugovzhodu, pa se je spet občutno segrelo. Živo srebro je že danes zjutraj ob 10. uri marsikje presegalo 30 stopinj Celzija. Rahlo bolj sveže je ob morju, kjer morski veter hladi obalo.

Na goriškem letališču je ob 10. uri meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa namerila 30,3 stopinje Celzija, v Zgoniku 32,2 in v Trstu 25,9 stopinje Celzija.

Danes bo sončno in vroče. Zaradi vročine je Arso objavil oranžno opozorilo.

Popoldne in zvečer bo nastajala spremenljiva oblačnost, mestoma se bodo pojavljale nevihte, med njimi bodo lahko tudi močnejše.

Sončno in vroče vreme z občasno popoldansko ali večerno nestanovitnostjo se bo nadaljevalo tudi jutri.