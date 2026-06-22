Filmski rop v središču Kopra

Koprski policisti in kriminalisti od sobote zjutraj intenzivno preiskujejo rop, ki se je zgodil v kleti stanovanjskega bloka v centru Kopra, poročajo Primorske novice. Neznanca sta v predprostoru med podzemno garažo in kletjo bloka pričakala domačina, mu na trebuh pritisnila pištolo, s trakom prelepila usta in oči ter ga nekaj časa pretepala. Ukradla sta mu ves denar, ki ga je imel pri sebi, in ključa dveh avtov. Moški se je po njihovem odhodu rešil in stekel v stanovanje k ženi.

Pravi filmski rop se je zgodil v noči na soboto nekaj pred poldrugo uro zjutraj. V podzemno garažo se je nekaj minut prej s svojim avtom pripeljal 65-letni domačin, avto parkiral, nato pa se nameraval skozi klet stanovanjskega bloka povzpeti v svoje stanovanje. Do predprostorom med garažo in kletjo je šlo vse gladko, v predprostoru pa sta ga pričakala dva neznana moška.

Takoj sta ga napadla, eden mu je na trebuh pritisnil pištolo, in od njega zahtevala denar. Njegovo denarnico naj bi takoj vzela in jo izpraznila, nato pa naj bi nadaljevala z grožnjami. 65-letniku naj bi z lepilnim trakom prelepila usta, da ne bi kričal, in oči, da ju najverjetneje ne bi prepoznal, ter se ga lotila s pestmi. Nekaj časa naj bi ga pretepala in mu med pretepom ukradla še ključa dveh njegovih avtov.

S koprske policijske uprave so zaradi interesa preiskave še vedno skopi s podatki, vendar naj bi se Koprčan pred dogodkom z enim avtom pripeljal v garažo, drugega pa naj bi imel tam parkiranega. Storilca sta oba avta pustila in ju nista ukradla, zato se pojavlja vprašanje ali sta ga hotela le dodatno prestrašiti ali pa ga bosta še izsiljevala.

Napadalca naj bi ga med pretepanjem le lažje poškodovala in ga nato pustila v kleti stanovanjskega bloka. Ko naj bi se prepričal, da sta ga pustila, naj bi si snel prevezi čez oči in usta ter stekel v stanovanje, kjer ga je čakala žena. Od tam naj bi nato poklical pomoč. Policisti in kriminalisti so si ogledali kraj kaznivega dejanja in nadaljujejo z zbiranjem obvestil ter iskanjem sledi za storilci. Ni znano ali ju je med prihodom in odhodom posnela tudi katera od varnostnih kamer. •