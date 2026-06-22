Igorju Gabrovcu nagrada na prireditvi Campioni per la Salute v Neaplju

Župan Občine Devin - Nabrežina Igor Gabrovec je v petek v Neaplju prejel priznanje v okviru tretjega srečanja Campioni per la Salute Awards (šampioni za zdravje). Prireditev, ki je letos prvič potekala v glavnem mestu Kampanije, je namenjena spodbujanju preventive, vključevanja in družbene angažiranosti.

Dogodek je potekal v hotelu Eurostars Hotel Excelsior, prireditev pa je zasnovala sociologinja Lorena Rutigliano v sodelovanju s podjetjem Summeet Mattea Bruna Calverija. Večer sta vodila televizijska novinarka Rai Eleonora Daniele in Jimmy Ghione.

Prireditev je povezala predstavnike institucij, zdravnike, raziskovalce, športne prvake in osebnosti iz sveta medijev. Vsem je skupno prizadevanje za širjenje kulture zdravja in dobrega počutja. Med nagrajenci večera je bil tudi župan Neaplja in predsednik italijanske zveze občin (ANCI) Gaetano Manfredi.

»Na področjih novinarstva in politike je skozi celotno kariero povezoval različne poglede in pripadnosti, hkrati pa je tudi na področju športa prispeval k uresničevanju projektov, kot sta Walk of Peace in Corsa della Bora, ki na obmejnem območju združujeta italijansko in slovensko kulturo ter razlike spreminjata v priložnost za skupno kulturo in povezovanje skupnosti,« so med drugim zapisali v utemeljitvi nagrade, ki jo je prejel Gabrovec.