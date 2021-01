Bruselj razočaral podpisnike pobude Minority SafePack

Evropska komisija je ponovno obrnila hrbet manjšinam. S tem kratkim stavkom lahko povzamemo 22 strani dolgo poročilo, ki ga je komisija sprejela v četrtek na predlog komisarke Vere Jourove. Pobuda Minority SafePack je tako, kot kaže, po osmih letih prizadevanj pripadnikov manjšin po vsej Evropi, ko so manjšinci – tudi Slovenci v Italiji – zbrali več kot milijon 200 tisoč podpisov, propadla. V sporočilu za javnost, ki ga je komisija objavila včeraj, je bila ta odločitev zavita v svilen papir. Vsebuje namreč naslednji citat komisarke Jourove: »Ta peta uspešna evropska državljanska pobuda dokazuje, da so državljani in državljanke zelo angažirani in da želijo sodelovati v javni razpravi o oblikovanju politike Unije. Spoštovanje pravic pripadnic in pripadnikov manjšin je ena temeljnih vrednot Unije in Komisija je zavezana podpori njenemu uresničevanju.«

V sporočilu Evropske komisije za javnost, ki ga je včeraj objavil Urad komisije v Ljubljani (in v glavnih mestih vseh ostalih držav članic EU), so zapisali: »Vključevanje in spoštovanje bogate kulturne raznolikosti Evrope sodi med prednostne naloge in cilje Evropske komisije. Od leta 2013, ko je bila pobuda prvič predstavljena, so bili sprejeti številni ukrepi, ki obravnavajo več vidikov njenih predlogov. V sporočilu je posebej ocenjen vsak od devetih predlogov, pri tem pa se upoštevata načeli subsidiarnosti in sorazmernosti.« Nato pa je mimogrede navedeno, da »Komisija sicer ne predlaga nadaljnjih pravnih aktov«, z dodatkom, da »je vendar s polnim izvajanjem že obstoječe zakonodaje in politik zagotovljena zbirka močnih orodij za uveljavljanje ciljev pobude«.