Bruselj s prihodnjim letom potrdil britansko pridružitev programu Erasmus+

Evropska unija in Združeno kraljestvo sta danes omogočila britansko pridružitev programu Erasmus+ v letu 2027, so sporočili iz Bruslja. S potrditvijo sklepa in dogovora, ki se je napovedoval že lani, bodo britanski udeleženci v programu in sodelujoče organizacije enakovredne tistim iz preostalih držav, pridruženih programu.

»Evropa in Združeno kraljestvo že stoletja gojita vzajemno koristne vezi na področju izobraževanja. Nadaljnja krepitev teh vezi je smiselna za obe strani (...). Veselim se, da se bo ogromen potencial tega razvoja čim prej uresničil,« je ob potrditvi dogovora danes dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

»Z današnjim podpisom sklepa o vključitvi Združenega kraljestva v program Erasmus+ v letu 2027 smo izpolnili še eno zavezo z lanskoletnega vrha EU-Združeno kraljestvo,« pa je dejal evropski komisar za trgovino Maroš Šefčovič.

Evropska komisija je v sporočilu za javnost dodala, da »ta pomemben korak uresničuje zavezo, sprejeto na prvem vrhu EU-Združeno kraljestvo maja lani, in sicer s sprejetjem spremembe Protokola I k Sporazumu o trgovini in sodelovanju med EU in Združenim kraljestvom«.

Zapisali so še, da bo sporazum prispeval tudi k vzpostavitvi in poglobitvi partnerstev med akademskimi ustanovami v EU in Združenem kraljestvu, kar bo posledično pripomoglo k okrepitvi položaja Evrope kot svetovnega središča izobraževanja.

»Če želimo v prihodnosti zagotoviti trdno partnerstvo med EU in Združenim kraljestvom, moramo danes vlagati v mlade. Pridružitev Združenega kraljestva programu Erasmus+ leta 2027 je koristna za obe strani, saj odpira vrata mladim na obeh straneh Rokavskega preliva. Ponovno ustvarjamo priložnosti za naslednjo generacijo,« je sporočila izvršna podpredsednica Evropske komisije za socialne pravice Roxana Minzatu.

Združeno kraljestvo je iz programa Erasmus, v katerem je sodelovalo od leta 1987, izstopilo hkrati z izstopom iz EU pred nekaj več kot šestimi leti.

V programu Erasmus+ poleg 27 članic Evropske unije sodelujejo še Islandija, Lichtenstein, Severna Makedonija, Norveška, Srbija in Turčija. Poleg Združenega kraljestva je sodelovanje z letom 2027 potrdila tudi Švica.