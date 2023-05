Burja »davek« za zdajšnje ne previsoke temperature

»Davek«, ki ga v zadnjem obdobju mnogi v FJK plačujejo, zato da so temperature prijetne in da ni prevelike vročine, je burja. Razporeditev azorskega anticiklona je namreč taka, da so se naši kraji znašli, kot se sicer pogosto dogaja ob njegovi prisotnosti, na njegovem vzhodnem robu, kjer pritekajo vetrovi od vzhoda in severovzhoda, ki so tačas zagotovo hladnejši kot subtropske zračne gmote, s katerimi bi se soočali v primeru okrepitve afriškega anticiklona in vročinskih valov. Nad Sredozemljem pa je že dalj časa pritisk nižji.

Danes je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa namerila najmočnejši sunek burje 68 km/h (v Boljuncu smo namerili hitrost 74 km/h), včeraj 64 km/h. V zadnjem tednu vsekakor ni bilo dneva, da ne bi zapihala vsaj šibka burja okrog 45 km/h. Na splošno pa je bil ves letošnji maj nadpovprečno vetroven.

Prva od posledic burje je ohladitev morja, ki ima danes zaradi premešanja v Tržaškem zalivu le 16,1 stopinje Celzija, potem ko je bilo v preteklem obdobju vsaj občasno že precej toplejše.

Zaradi prevetrenosti pa je ozračje povečini čisto in suho.

Danes bodo temperature povečini nekoliko nižje od včerajšnjih, jutri in petek pa se bodo spet zvišale. Z jutrišnjim dnem se bo ob rahlem popuščanju azorskega anticiklona tudi nekoliko povečala popoldanska nestanovitnost.