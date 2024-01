Burja je danes popoldne podrla drevesi v zgornjem delu Ulice Vicolo delle Rose, na vogalu z Ulico Molini v Rojanu ter v Ulici Marchesetti, v križišču z Ulico Biasoletto pri Sv. Alojziju. Zgornji del Ulice Vicolo delle Rose so lokalni policisti zaprli za promet, drevo so gasilci odstranili. V Ulici Marchesetti je drevo padlo na električne kable in so bili gasilci ob 17.15 še na delu.