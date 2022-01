Burja slabi, povečuje se stanovitnost

Burja bo že nocoj oslabela in jutri ponehala, naši kraji pa bodo tudi v prihodnjih dneh pod okriljem solidnega anticiklona. Ozračje se bo umirilo, povečala se bo stanovitnost. Z jutrišnjim dnem se bo v nižjih slojih postopno začel kopičiti bolj vlažen zrak, mestoma bo nastal temperaturni obrat.

Danes bo oblačno in vetrovno. Burja bo postopno oslabela in ponehala.

Od jutri do vključno četrtka bo delno jasno, postopno bo več vlage in bo v nižinah in ob morju ozračje zamegljeno, mestoma bo lahko nastala megla.

Najnižje nočne temperature bodo povečini, razen ob morju, pod lediščem. Najvišje dnevne pa bodo do okrog 7 ali 8 stopinj Celzija.

V petek bo ob severnih vetrovih predvidoma ozračje spet bolj suho in bo čez dan nekoliko topleje.