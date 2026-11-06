Burjo bo v prihodnjem tednu zamenjala vlaga

V prihodnjem tednu bo več dni od jugozahoda pritekal vlažen sredozemski zrak. Topleje bo in bolj vlažno, občasno bodo možne padavine, lahko tudi v obliki rosenja.

Severovzhodni vremenski vzorec se bo ta konec tedna zaključil. Jutri bo na vreme pri nas vplival bolj vlažen severozahodni zrak in bo že več oblakov. Mestoma niso izključene manjše padavine. Pihala bo povečini zmerna burja.

V nedeljo bo zmerno oblačno do spremenljivo. Sprva bo še pihala šibka do zmerna burja.

V ponedeljek kaže na delno jasno vreme.

V torek bo na vreme pri nas delno vplivala vremenska fronta, ki se bo pomikala onstran Alp proti vzhodu, od jugozahoda bo proti nam začel pritekati bolj vlažen zrak. Povečini bo oblačno z občasnimi rahlimi padavinami, mestoma bo lahko rosilo. Vlažno bo in ponekod lahko zamegljeno.

Podobno vreme je pričakovati v sredo. Vlažno bo, ponekod zamegljeno z morebitnim občasnim rosenjem.

Od četrtka do vključno sobote po zdajšnjih izračunih kaže na prevladujoče oblačno in deževno vreme. Topleje bo.