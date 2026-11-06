Grožnje z bombami: dve letali preusmerili na tržaško letališče

V Evropi tudi danes poročajo o grožnjah z bombami na letalih. S praškega letališča Vaclava Havla so sporočili, da so našteli najmanj devet letov na letališče ali z njega, ki so bili deležni grožnje. To je prejelo tudi letalo družbe Ryanair na liniji med Lizbono in Rimom. Letalo so preiskali in na njem niso našli eksplozivnih naprav.

Dve letali za zdaj neznanih prevoznikov so danes preusmerili tudi na tržaško letališče. Iz enega so se potniki izkrcali, drugo pa je ponovno vzletelo, poročajo krajevni mediji.

Po navedbah tiskovne agencije Ansa je bil let nizkocenovne družbe Wizzair na poti iz češke prestolnice na rimsko letališče Fiumicino po prejemu anonimne grožnje preusmerjen v Benetke.

Grožnjo z bombo je danes prejelo tudi letalo družbe Ryanair na poti iz Rima v Lizbono, ki bi moralo nato odleteti nazaj. Doslej se nobena od groženj ni izkazala za resnično.