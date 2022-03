Čas letenja v Azijo se zaradi vojne podaljšuje

Zaprtje zračnega prostora nad Rusijo ima tudi posledice za letalske prevoznike in posledično za potnike. Facebook stran FlightRadar24.com je pred nekaj dnevi opozorilo na letalo, ki je iz Tokia letelo v London. »Običajno je ta let trajal 12 ur in 12 minut, zdaj pa je letalo v zraku že več kot 14 ur in se je šele začelo spuščati proti Londonu,« so zapisali. O tej novi težavi smo se na kratko pogovorili z Ivanom Rustjo, goriškim 27-letnim pilotom pri eni največjih svetovnih letalskih družb.

Čas letenja v Azijo se bo zaradi vojne v Ukrajini najbrž zelo podaljšal.

Tako je. Vse evropske družbe, še posebej severnoevropske, so na Japonsko in Kitajsko letele čez Sibirijo. Zdaj pa so prisiljene spremeniti ruto, splača pa se jim leteti severno, čez Aljasko in Grenlandijo. Vzpostavil se je spet režim, ki je veljal med Sovjetsko zvezo, ko letala več let niso letela čez Sibirijo.

Se bo razlika poznala tudi na cenah vozovnic?

Letalske družbe bodo gotovo imele višje stroške. Zdaj je posel po pandemiji spet zaživel, s tem da je veliko letov le marginalno dobičkonosnih. Dodatna ura letenja pa družbo stane kakih 10.000 do 15.000 evrov, dodatne tri ure lahko torej stroške leta povečajo tudi za 30 odstotkov. Gre pa za strategijo družbe, ali ta povišek porazdeli med 250 potniki ali pa posluje z izgubo.

Družbe bi poslovale tudi z izgubo?

Gre za odločitev vsake posamezne družbe. Nekatere raje poslujejo s t. i. pozitivno nulo kot pa da dvignejo cene vozovnice. Najverjetneje pa bodo letalske družbe z Bližnjega vzhoda poslovale bistveno več.

Kako to?

Ker imajo tako geografsko pozicijo, da jim ni treba leteti čez Rusijo, da dosežejo Azijo. Predvidevam, da bodo letališča v Katarju in Združenih Arabskih Emiratih še bolj obremenjena.