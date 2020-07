Casa rossa tudi v spomin na slovenske antifašiste

Fašistični režim je svoje nasprotnike zatiral in zapiral v taborišča ter pošiljal v internacijo širom po Italiji. Takšno taborišče je bilo tudi v kraju Alberobello v Apuliji, ki je po vsem svetu znan po tipičnih kamnitih hišah, imenovanih trulli.

Od leta 1940 do kapitulacije Italije 8. septembra 1943 so v Alberobellu prisilno prebivali Židje (mnogi so potem končali v nacistična taborišča), Slovenci in Hrvati z območij, ki jih je Italija okupirala, anarhisti in tudi Romi. Po letu 1943 so bili tam zaprti nekdanji fašistični veljaki, po končani drugi svetovni vojni pa tudi Južni Tirolci, ki so optirali za Hitlerjevo Nemčijo, zlasti pa ženske, ki so tako ali drugače sodelovale s fašisti in nacisti. Nekaj časa so bili v Alberobellu nastanjeni tudi Italijani, ki so zapustili Istro in Dalmacijo.

Taborišče se je nahajalo v t. i. rdeči hiši (Casa rossa), ki jo istoimenska fundacija sedaj namerava obnoviti tudi z namenom, da bi postala kraj spomina na stisko in trpljenje ljudi, ki so tam v zelo težkih razmerah prisilno prebivali nekaj mesecev, nekateri tudi nekaj let. Znana italijanska novinarka Concita De Gregorio zgodovini Case rosse posveča svojo tedensko rubriko v prilog D dnevnika La Repubblica, tamkajšnje težko življenje internirancev različnih narodnosti primerja s tegobami novodobnih migrantov in beguncev.