Če bi bile danes volitve, bi zmagala desnica

Če bi vladna kriza v Italiji, ki jo je sinoči sprožil Matteo Renzi, pripeljala do predčasnih volitev, bi na njih gladko zmagala desnica. Vse javnomnenjske raziskave, ki jih danes objavljajo časopisi, namreč nakazujejo, da bi sedanja opozicija imela absolutno večino v novem številčno skrčenem parlamentu. Matteo Salvini, Giorgia Meloni in Silvio Berlusconi bi vsekakor izvolili največ senatorjev in poslancev zlasti v primeru, da bi se Demokratska stranka in Gibanje 5 zvezd predstavila na volitvah ločeno in ne z neke vrste levosredinsko koalicijo skupaj z levo stranko LEU. Renzijeva stranka Italia Viva bi po mnenju analitikov imela zelo malo oziroma nič možnosti za vstop v parlament.

Južnotirolska ljudska stranka (SVP) bi v primeru predčasnih volitev potrdila dosedanje tri senatorje in tri poslance. Južni Tirolci že po tradiciji sicer nasprotujejo predčasnim volitvam in so naklonjeni vladni in politični stabilnosti. V primeru, da bi se Contejeva vlada v naslednjih dneh predstavila v senatu, bi bili trije predstavniki SVP lahko jeziček na tehtnici za usodo vlade, ki vsekakor trenutno brez Renzijevih senatorjev v tem domu parlamenta nima večine. Vse opcije, tudi predčasne volitve, ostajajo trenutno odprte.