Če so v paketu majice, ni enako, kot če so v njem še kapa in čevlji

Od 1. julija, ko je v EU stopila v veljavo spremenjena carinska zakonodaja za spletne nakupe iz tretjih držav, se za vsak spletni nakup nižje vrednosti obračuna carinska dajatev v višini treh evrov. Začasna dajatev – ukrep, s katerim želijo omejiti zlasti spletne nakupe na spletnih platformah, kot so Temu, Shein in AliExpress, naj bi ostal v veljavi, dokler se EU ne dogovori o trajni rešitvi za obdavčitev takega uvoza, predvidoma do leta 2028 – se bo obračunala za vsako postavko blaga v pošiljki.

Za ponazoritev: če bo na primer v pošiljki pet majic, bo carinska dajatev znašala tri evre, če bo v paketu poleg majic še kapa, bo carina šest evrov, če bi bil v njej še kak drugi artikel, denimo čevlji, pa devet evrov.

Dodatna novost naj bi na področju spletnih nakupov nakupov nižje vrednost stopila v veljavo 1. novembra, ko bodo v EU začeli zaračunavati tudi stroške carinskega zastopanja oziroma obdelave carinskega postopka. Ti bodo znašali dva evra na pošiljko, ne glede na to, koliko in katere vrste artiklov bo v njej.

Ampak to še ni vse. Italijanska vlada se je namreč odločila, da dodatno »obremeni« spletne nakupe nižjih vrednosti iz tretjih držav, za kar je določila še dodatno dajatev v višini dveh evrov na pošiljko. Tudi ta naj bi stopila v veljavo s 1. julijem, teden dni pred tem pa je vlada Giorgie Meloni sklenila, da uveljavitev tega ukrepa preloži na 1. oktober. Sicer pa obstaja možnost, da bo italijanska poteza ukrep kratke sape, saj evropska pravila o zaračunavanju stroškov carinskega zastopanja predvidevajo, da morajo z uveljavitvijo teh biti ukinjene nacionalne carinske dajatve, so opozorili pri finančnem dnevniku Il Sole 24 Ore. Italijanski »davek« bi torej lahko veljal le mesec dni.